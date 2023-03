Agrigento Capitale della Cultura 2025, Tante case, tante idee: “E’ una gran bella opportunità per tutti.”

Il sogno diventa realtà. Agrigento esulta, è Capitale italiana della cultura 2025. Nella sala del Refettorio di Palazzo Venezia in Via del Plebiscito la proclamazione ufficiale. Entusiasta l’associazione Tante case, tante idee presieduta da Domenico Vecchio che afferma: “ C’è un mix di gioia ed emozioni. E’ una gran bella opportunità per tutti. Complimenti al sindaco e a tutta la governance per averci creduto. Un risultato straordinario – commenta ancora il presidente dell’associazione- che rende merito all’impegno di tutta la comunità verso un obiettivo storico per il territorio.”