Fabrizio La Gaipa (Dmo): “Sinergia per onorare al massimo questo titolo“

“Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. Non solo un traguardo auspicato e raggiunto, ma anche l’inizio di un percorso che potrà meritatamente portare la città ad essere finalmente riconosciuta da tutti, quale luogo di cultura, d’arte e di storia, incastonata in una Sicilia sincera, bella e autentica.”

Così Fabrizio La Gaipa, amministratore delegato della DMO Distretto Turistico Valle dei Templi, non appena ricevuta la notizia della proclamazione di Agrigento Capitale della Cultura per il 2025. “È un obiettivo che Agrigento persegue da molti anni, durante i quali ha compiuto passi da gigante per riconquistare il suo posto tra le grandi città d’arte e cultura. Innanzitutto, con il Parco Archeologico della Valle dei Templi, che a piccoli passi, come pietre miliari, ha recuperato l’immagine del suo paesaggio e ha cominciato a lanciare agli agrigentini e al territorio messaggi di incoraggiamento a investire con risorse umane e materiali nel proprio futuro.

Altrettanto si deve all’Arcidiocesi che con grandissimo slancio ha insufflato in un tessuto urbano da tempo sopito, la voglia di cambiamento, coinvolgendo molti giovani in attività culturali e turistiche. Così come alle associazioni, illuminate da questo desiderio di riscatto, e al nostro Consorzio Turistico, che sulla Costa del Mito realizza ormai da oltre un anno obiettivi prima ritenuti irraggiungibili di promozione del territorio. Agrigento oggi ottiene il riconoscimento per questo sforzo corale, che dà grande speranza. Un plauso e i complimenti al sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, presidente del Distretto Turistico Valle dei Templi e a tutta la squadra che ha così ben lavorato. Da adesso in poi occorrerà riunire tutte le migliori forze per onorare al massimo questo titolo”.