Agrigento accende il Natale: ecco il bando per mercatini, spettacoli e luminarie

Agrigento si prepara a trasformarsi in un piccolo mondo natalizio, con le strade e le piazze principali pronte ad accogliere mercatini, spettacoli, decorazioni e luminarie che porteranno in città l’atmosfera delle feste. Con la manifestazione “Natale ad Agrigento 2024”, il Comune mette a disposizione gratuitamente il suolo pubblico, invitando le realtà private a contribuire al cartellone di eventi che illuminerà le feste degli agrigentini e dei visitatori.

Quest’anno, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Miccichè, punta a rendere l’esperienza natalizia ancora più coinvolgente, rendendo protagoniste aree centrali e suggestive della città. I mercatini saranno ospitati nelle iconiche Piazza Marconi, Villa Bonfiglio e Viale della Vittoria, dove casette di legno addobbate a festa accoglieranno artigiani e produttori locali. Non mancheranno anche decorazioni luminose e iniziative di intrattenimento, in un programma che punta a valorizzare il centro storico e a creare nuovi punti di aggregazione per le famiglie e i più piccoli.

Il bando del Comune: linee guida e requisiti

Il bando, disponibile sul sito del Comune di Agrigento, si rivolge ad associazioni di categoria, imprese individuali, cooperative e consorzi che operano nell’organizzazione di eventi e manifestazioni culturali o commerciali. Per partecipare, gli interessati potranno inviare la domanda entro il 18 ottobre 2024 tramite PEC, indirizzandola a [email protected].

Il regolamento è pensato per assicurare la massima coerenza con lo spirito natalizio e con le tradizioni della città. Tra i requisiti principali per gli stand vi è l’obbligo di utilizzare casette in legno o materiali similari, di dimensioni non superiori a tre metri per lato e dotate di impianti elettrici a norma. Gli espositori dovranno inoltre garantire un’adeguata pulizia dell’area assegnata e un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, contribuendo a mantenere l’atmosfera ordinata e accogliente.

Oltre a fornire gli allacciamenti elettrici necessari, il Comune ha stabilito una serie di norme a carico degli espositori, tra cui l’obbligo di dotare le strutture di decorazioni luminose a tema natalizio e di predisporre un servizio di guardiania notturna. Per evitare ritardi, è prevista una penale di 2.000 euro in caso di inadempienze nell’allestimento o disallestimento, oltre a un deposito cauzionale di 500 euro per i venditori di prodotti alimentari.

Prodotti tipici e artigianato locale protagonisti del mercatino

La selezione dei prodotti da esporre sarà mirata a valorizzare l’artigianato e le eccellenze alimentari del territorio. Saranno ammessi prodotti artigianali, alimentari regionali e specialità D.O.C., I.G.P., D.O.P., e biologiche, mentre resteranno esclusi prodotti come intimo, scarpe e abbigliamento, ritenuti poco in linea con lo spirito del mercatino.

Dal 13 dicembre al 24 dicembre 2024, i visitatori potranno quindi passeggiare tra le bancarelle addobbate, respirando il profumo delle specialità locali e trovando idee regalo originali e creative. Sarà l’occasione per riscoprire le tradizioni locali e godere dell’atmosfera unica che solo il Natale sa offrire, tra musica, colori e sapori del territorio.

Agrigento in festa: musica, animazioni e luci

Il programma si estende anche oltre i mercatini, arricchendosi di iniziative culturali che coinvolgeranno il centro storico: Piazza Cavour, Via Atenea, Villa Bonfiglio e Piazza Marconi si trasformeranno in punti di ritrovo per chi vuole vivere il Natale in tutte le sue sfumature. Dal 13 dicembre al 6 gennaio 2025, animazioni, spettacoli per bambini e installazioni luminose renderanno Agrigento un vero e proprio palcoscenico natalizio.

L’amministrazione comunale sottolinea come la partecipazione della comunità e delle realtà locali sia fondamentale per creare un’atmosfera accogliente e coinvolgente, capace di attrarre visitatori e di rendere la città più viva e dinamica. Lo scorso anno, l’entusiasmo dei visitatori e delle famiglie ha contribuito a rafforzare l’immagine di Agrigento come destinazione turistica anche nel periodo invernale, e con questa edizione si punta a superare ogni aspettativa.

Per maggiori informazioni, i dettagli sul bando e i numeri di contatto sono disponibili sul sito del Comune di Agrigento. Un invito a vivere il Natale in città, rendendo questa festa un’occasione di incontro e celebrazione per tutti.

