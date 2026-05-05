Agrigento, la campagna elettorale ignora l’emergenza: Comuni senza personale, il vero nodo è la sopravvivenza

Mentre i candidati sindaci parlano di bilanci, risorse da intercettare e soldi da far arrivare in città una volta eletti, dal Sole 24 Ore arriva un report che taglia la carne fino all’osso e riporta tutti con i piedi per terra.

Il vero tema non è solo “quanti finanziamenti prenderemo”, ma quale futuro avranno gli enti locali. Perché i Comuni, nei prossimi sette anni, rischiano di perdere quasi un dipendente su due. Pensionamenti, dimissioni, uscite volontarie: una macchina amministrativa già fragile potrebbe ritrovarsi ancora più vuota, più lenta, più incapace di dare risposte.

E allora la domanda diventa brutale: i Comuni saranno ancora in grado di vivere? Sopravvivranno? O siamo davanti all’ora X degli enti locali?

Perché senza personale, senza competenze, senza uffici capaci di progettare, seguire bandi, spendere bene le risorse e garantire servizi, anche il miglior programma elettorale resta carta. E anche i finanziamenti, quando arrivano, rischiano di trasformarsi nell’ennesima occasione mancata.

Comuni svuotati, allarme personale: nei prossimi 7 anni via il 46% dei dipendenti

Agrigento non può limitarsi alla solita litania su bilanci, indennità, sagre, grandi eventi e promesse da campagna elettorale. La vera sfida dei prossimi cinque anni sarà capire se il Comune avrà ancora gambe, testa e braccia per camminare. Perché una città non si governa solo con gli slogan. Si governa con una macchina amministrativa viva.

E i numeri, quelli veri, raccontano una realtà che va ben oltre Agrigento. Secondo l’analisi del Sole 24 Ore, entro il 2032 i Comuni italiani perderanno circa 145mila dipendenti, pari al 46% degli organici attuali. Un dato impressionante, che fotografa un sistema già in affanno: basti pensare che il personale comunale è passato da oltre 479mila unità nel 2007 a poco più di 343mila nel 2024. Una riduzione costante, silenziosa, che ha svuotato uffici e competenze.

E non è finita. Negli ultimi anni, le dimissioni volontarie sono aumentate del 114%, segno evidente di una Pubblica amministrazione che fatica a trattenere personale qualificato, spesso attratto dal settore privato o da amministrazioni più strutturate. Il turn over, pur in ripresa, non riesce a colmare il vuoto: si assume meno di quanto si perde e, soprattutto, si assumono profili che hanno bisogno di tempo per diventare operativi.

Il problema è nazionale, strutturale. Riguarda i piccoli Comuni come le grandi città, il Nord come il Sud. Riguarda la capacità stessa dello Stato di essere presente sui territori. Perché un Comune senza personale non è solo un ente più lento: è un ente che non progetta, non controlla, non spende, non programma. È un ente che arretra.

E allora il punto non è più solo intercettare fondi, ma avere le forze per utilizzarli. Perché i soldi, negli ultimi anni, sono anche arrivati: PNRR, fondi europei, finanziamenti regionali. Il tema vero, oggi, è come vengono spesi e cosa producono. Non quanti ne arrivano.

In questo scenario, il rischio è evidente: Comuni sempre più fragili, sempre più dipendenti da consulenze esterne, sempre meno capaci di costruire visione e sviluppo. E mentre la politica continua a discutere di slogan e promesse, la realtà – quella fatta di uffici vuoti e competenze che mancano – bussa già alla porta.

La partita che si gioca nei prossimi anni non è solo elettorale. È una partita di sopravvivenza istituzionale. Perché senza una macchina amministrativa solida, efficiente e competente, non c’è progetto che tenga. E senza Comuni forti, non c’è futuro per i territori.

D’altra parte, il tanto bistrattato e criticato Franco Miccichè, in una recente intervista rilasciata al nostro giornale, lo aveva detto con chiarezza: “Abbiamo appena 250 dipendenti, per un ente che dovrebbe averne più di 800”.

Parole che, alla luce dei dati nazionali, non suonano più come una giustificazione politica o una difesa d’ufficio, ma come la fotografia reale di un sistema al limite. Perché se il problema è strutturale in tutta Italia, ad Agrigento assume contorni ancora più drammatici: qui non si tratta di perdere personale, ma di partire già con un organico ridotto all’osso.

E allora il tema diventa ancora più urgente. Non è solo quanto si riuscirà a fare nei prossimi cinque anni, ma se ci saranno le condizioni minime per farlo. Leggi anche: Miccichè: “Addio alla politica”. E attacca: “Firetto nel centrodestra è un paradosso”

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