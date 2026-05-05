Si è svolto questa mattina, nell’auditorium dell’Istituto “Gallo – Sciascia”, il convegno “Economia, cultura e territorio”, promosso dalla sezione di Agrigento della Federazione dei Maestri del Lavoro e rivolto alle studentesse e agli studenti delle classi quinte.

All’incontro, inserito nell’ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e orientamento in uscita, moderato dal Console Provinciale MdL Giuseppe Migliore, hanno partecipato il dott. Roberto Principato, General Manager di Villa Athena Resort, il dott. Domenico Raneri, commercialista e imprenditore, il dott. Giuseppe La Corcia, delegato del Prefetto di Agrigento, l’arch. Vaccarino, esperto in gestione energetica, e l’ingegnere Paolo Mattina.

I lavori sono stati aperti dalla Dirigente scolastica, prof.ssa Giovanna Pisano, che ha sottolineato il valore di questi momenti di confronto, capaci di ridurre il divario tra scuola e mondo del lavoro. Un passaggio chiave anche sul tema del networking: incontrare professionisti, recruiter e figure già inserite nei diversi settori rappresenta per gli studenti un’opportunità concreta per orientarsi e costruire il proprio futuro.

Diversi i temi affrontati nel corso del convegno: dal turismo tra tradizione e innovazione, con un focus sul segmento luxury, all’attività bancaria e ai sistemi di calcolo degli interessi; dall’agroecologia nella nuova visione del lavoro alla Green Economy, fino alle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale, anche applicata ai rilievi architettonici. Non è mancato un richiamo forte alla possibilità di restare in Sicilia, contrastando il fenomeno della fuga dei cervelli.

L’evento ha confermato la valenza educativa dell’offerta formativa dell’Istituto e ha visto anche un momento di riconoscimento: la Federazione dei Maestri del Lavoro ha premiato, con pergamena e medaglia, gli studenti diplomati lo scorso anno con la votazione di 100 e 100 e lode.

Al termine dell’incontro, un messaggio chiaro per tutti i presenti: ascoltare esperienze reali e conoscere i trend del mercato aiuta a rafforzare la motivazione, chiarire gli obiettivi e affrontare con maggiore consapevolezza le scelte future.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp