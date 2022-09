Agrigento buon test contro Trapani. Assente Chiarastella, arriva Francis

Ancora una bella prova per Agrigento che nel test amichevole contro Trapani ottiene il successo seppur priva del capitano Albano Chiarastella e dell’americano Francis atteso in Italia in giornata. Ma il risultato, come sottolineato da Cagnardi conta poco, l’importante è la crescita della squadra e la coesione del gruppo in vista degli impegni ufficiali. Cagnardi in sala stampa ha spiegato l’assenza di Albano Chiarastella ( Guarda il video