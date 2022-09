Approvata modifica del Regolamento di Polizia Mortuaria, Settembrino: votata la mia proposta

“Sono felice che ieri in aula é stata votata favorevolmente una proposta di modifica del Regolamento di Polizia Mortuaria, sulla quale ho lavorato molto e che considero di grande importanza. Attraverso questa sarà possile consentire l’accesso nei cimiteri ai veicoli muniti di contrassegno per disabili; in questo caso l’accesso dell’automezzo sarà consentito solo se il disabile è a bordo dell’autovettura. Sarà parimenti consentito l’accesso ai veicoli privati di soggetti con comprovate difficoltà motorie per patologie o per età previa istanza all’ufficio “servizi cimiteriali” corredata da certificato medico comprovante la condizione. I veicoli privati autorizzati per le fattispecie sopra indicate potranno circolare negli orari di apertura del cimitero ad eccezione, per motivi di sicurezza, delle giornate di maggiore affluenza in occasione della ricorrenza dei defunti. Un importante risultato di grande valore civile, raggiunto in seguito alle tante richieste ricevute da parte di cittadini con difficoltà motorie. L’unico mio rammarico è stato quello di non aver potuto, per motivi di salute, presentere in aula la proposta e poterla votare, ma ciò che conta di più è riuscire a rispondere sempre positivamente alle richieste dei miei concittadini”. A dichiararlo è stata Ilaria Settembrino consigliere comunale di Agrigento.