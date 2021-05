Agrigento batte Cesena: la serie si chiude sul 3 a 0!

Dominio assoluto. Agrigento vince anche gara 3 contro Cesena a chiude la serie (3-0). I biancazzurri allenati da coach Michele Catalani sono riusciti a battere i padroni di casa con il punteggio 67 a 55. Super partita di Ale Grande che inchioda 18 punti. I biancazzurri staccano il pass vincendo 3 a 0 la “prima” sfida dei play off di serie B. Un quarto di finale, quello giocato da Agrigento, da assoluta protagonista. I biancazzzurri, in quel di Cesena, dovevano confermare tutto quello di buono visto: così è stato. La squadra di coach Catalani ha iniziato imponendo ritmo e gioco. Nel finale Cesena ha provato a reagire, ma la difesa della “Effe” è stata – a tratti – attenta e impeccabile.

In partita, il primo quarto si apre con il dominio assoluto di Agrigento e con un Gio Veronesi incontenibile. Punti, muscoli e qualità per un Fortitudo che chiude il primo periodo sul 23 a 8. Troppa “Effe” per il Cesena. Nel secondo periodo, l’inerzia della gara non cambia. A salire in cattedra, questa volta, è Ale Grande. Il play è ovunque. Assist e punti per una sfida da leader vero. I padroni di casa provano a reagire con Terenzi ma Agrigento chiude ancora in avanti.



Nel terzo quarto la Fortitudo sbaglia troppo e Cesena prova a riaprirla mettendo sul parquet il parziale di 18 a 10. Agrigento non si fa intimorire dalle incursioni dei padroni di casa, Saccaggi trova punti e Chiarastella fa il resto. D’agnello prova a mettere paura alla squadra di Catalani con una tripla, ma al rimbalzo c’è Veronesi. Agrigento chiude la serie sul 3 a 0 e stacca il pass per la semifinale play off.

Tigers Cesena – Moncada Energy Group Agrigento 55-67 (6-23, 12-17, 18-10, 19-17)

Tigers Cesena: Dell’agnello 12 (6/13, 0/2), Terenzi 12 (0/5, 3/6), Chiappelli 8 (0/5, 2/4), Battisti 5 (2/5, 0/0), Frassineti 5 (1/7, 1/1), Dagnello 5 (1/2, 1/5), Agostini 4 (2/3, 0/0), Pavicevic 2 (1/4, 0/0), Alessandrini 2 (1/4, 0/1), e Trapani 0 (0/1, 0/1), Casali 0 (0/0, 0/0) All Tassinari

Tiri liberi: 6 / 12 – Rimbalzi: 41 11 + 30 (Giacomo Dell’agnello 10) – Assist: 13 (Giacomo Dell’agnello 7)

Moncada Energy Group Agrigento: Grande 18 (4/7, 2/6), Veronesi 13 (2/6, 3/9), Saccaggi 13 (1/1, 3/6), Rotondo 9 (3/6, 0/0), Costi 6 (1/1, 1/3), Chiarastella 4 (2/5, 0/0), Peterson 2 (1/1, 0/1), Ragagnin 2 (1/1, 0/1), Cuffaro 0 (0/1, 0/2), Andrea 0 (0/0, 0/0). All Catalani

Tiri liberi: 10 / 13 – Rimbalzi: 42 4 + 38 (Paolo Rotondo 12) – Assist: 15 (Paolo Rotondo 5)