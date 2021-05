Torna il traffico limitato a San Leone: relax e aria pulita

Le “regole” che limitano la circolazione di auto nella località balneare sono entrate in vigore per il weekend , dalle 18 alle 24. Nella località balneare di Agrigento , oggi pomeriggio 21 maggio, si respirava aria pulita, senza smog , senza traffico. Qualcuno ha approfittato delle temperature gradevoli per precipitarsi a ridosso del mare e qualche altro per rilassarsi con una passeggiata senza il caos delle auto. C’è chi ha passeggiato in bici, chi ha portato i figli a respirare aria di mare e pulita. Insomma, pare che l’ordinanza a San Leone , in questo primo giorno, abbia funziona. L’obiettivo delle nuove misure previste nel provvedimento del primo cittadino è evitare pericolose risse e assembramenti. Il lungomare Falcone e Borsellino è interdetto al traffico veicolare dalle 18:00 alle 24:00 del venerdì, del sabato e della domenica dal tratto compreso tra l’Acqua Selz e Piazzale Giglia.