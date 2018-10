Agrigento, aumento della tariffa per gli asili nido pari all’80 per cento

Cittadinanzattiva ha registrato, per Agrigento, un aumento della tariffa per gli asili nido pari all’80 per cento mentre è in calo, del 10 per cento, la retta mensile per il servizio di mensa scolastica.

Le rette, inoltre, fanno riferimento all’anno scolastico in corso e al servizio di asilo nido a tempo pieno, con frequenza per cinque giorni a settimana e, per la mensa scolastica, per nove mesi l’anno.

Si tratta in media di 180 euro come retta mensile per l’asilo nido mentre la retta mensile per il servizio mensa è pari a 63 euro.

Agrigento è l’unica città in Sicilia a registrare un aumento della retta mensile per gli asili nido e come spiega l’assessore comunale alla Pubblica istruzione

Nino Amato “c’è stato l’obbligo dalla Corte dei Conti di aumentare, tra le altre cose, anche le rette per gli asili nido a causa della situazione finanziaria del Comune”. A riportare la notizia il quotidiano La Sicilia.