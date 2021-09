Agrigento, arrivano le colonnine a ricarica veloce per le auto elettriche. Ecco dove

Ci siamo. O almeno così sembra. Le colonnine di ricarica per auto elettriche ad Agrigento sono una realtà e prospettano in un futuro innovativo all’insegna della mobilità elettrica. Le colonnine sono state installate in alcune vie: via Leonardo Sciascia, via Empedocle, via Fosse Ardeatine, via Mattarella, viale dei Giardini e lungomare Falcone e Borsellino. I lavori di posizionamento hanno avuto inizio lo scorso 13 settembre, ad opera della Be Charge srl. Prossimamente le installazioni riguarderanno piazza Vittorio Emanuele (parcheggio lato Questura); Via Esseneto; Via Caduti di Marzabotto. “La collocazione di queste centraline di ricarica per veicoli elettrici – spiega l’assessore all’energia Gerlando Principato – è un primo passo per rendere la città di Agrigento sempre più smart ed ecosostenibile.”