Pullara: “Risolta la questione dell’inquadramento dei lavoratori ESA”

“La commissione speciale di indagine e di studio per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi, ritengo abbia messo la parola fine all’annosa questione dell’inquadramento dei dipendenti dell’ESA (Ente Sviluppo Agricolo).” E’ il commento del presidente della commissione speciale di indagine e di studio per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi on. Carmelo Pullara.

“Questione che si è trascinata per quasi un decennio, – spiega Pullara – per meglio intenderci la delibera di riferimento reca l’anno 2012. Certo, sono servite diverse audizioni, dove sono stati ascoltati i rappresentanti sindacali dei lavoratori, l’assessorato all’agricoltura e i vertici dell’ESA.

La commissione con apposita previsione a verbale ha invitato i vertici dell’ESA a procedere senza indugio a dare attuazione alla delibera della giunta di governo 400/2012.

Siamo certi – conclude Pullara – che i vertici dell’ESA non vorranno disattendere tale previsione e che il competente assessorato regionale all’agricoltura vigilerà sull’effettivo adempimento. la commissione lo farà sicuramente”.