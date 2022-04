“Maggiore presenza di forze dell’ordine”: appello di Gramaglia al Prefetto

“Un maggior impiego di Forze dell’ordine in città per prevenire e contrastare la movida selvaggia”: è l’appello rivolto al Prefetto di Agrigento dal Consigliere comunale Simone Gramaglia, che, a seguito di tante segnalazioni da parte di cittadini e genitori preoccupati, denuncia: “Sono evidenti le conseguenze causate da episodi che stanno diffondendo un clima di tensione e insicurezza tra i cittadini, con ripercussioni innescate sul territorio da episodi di aggressività e violenza giovanile. Sono convinto che al fianco della Polizia locale occorra un maggiore numero di forze dell’ordine in modo da fronteggiare queste azioni di violenza, che si ripetono soprattutto nei fine settimana e nelle ore notturne, e che hanno lo scopo deliberato di sconvolgere la popolazione civile creando un generale stato di disagio e senso di abbandono, offrendo del resto con questi comportamenti anche un esempio negativo per tanti adolescenti oltre a favorire pericolosi casi di emulazione. Un maggiore schieramento di forze di sicurezza aiuterebbe i pubblici esercizi a lavorare in serenità e offrire molti più servizi ai clienti, potendo contare su una platea trasversale e diversificata. E’ chiaro – conclude Gramaglia – che questi controlli sono necessari per punire coloro che trasgrediscono i doveri della civile convivenza e provocano disagi a tutte quelle attività che vivono di intrattenimento e di sana movida”.