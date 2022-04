Il centro storico si sbriciola, i soldi sono arrivati: c’è attesa per gli interventi di messa in sicurezza

I cittadini del centro storico di Agrigento si chiedono quando partiranno gli interventi di messa in sicurezza degli immobili pericolanti. Sono numerosi quelli ridotti male. Una decina invece quelli che rischiano, da un momento all’altro, di collassare. Abbandonati, dimenticati dai loro stessi proprietari, la maggior parte dei quali li ha ereditati, e inadempienti alle diffide, e ordinanze firmate dal sindaco. Proprietari che per questo motivo nel tempo sono stati denunciati. Adesso è arrivato quasi un milione di euro, concesso dalla Regione, e il Comune di Agrigento ha pianificato gli interventi per la messa in sicurezza degli edifici pericolanti.

L’impresa è pronta, ci sono da ultimare soltanto alcune incombenze burocratiche. Si inizierà da via Argento, a pochi passi dalla Salita Madonna degli Angeli, dove in due fasi, è crollato un edificio di due piani. Poi sarà la volta di un altro palazzo, nella zona sottostante la Cattedrale, in cui si sono verificati altri cedimenti strutturali, anche di una certa rilevanza.

Ultimati gli interventi in via Argento, dunque, l’impresa si occuperà di ripristinare la sicurezza tra le vie Garufo e Gallina, nel rione di Santa Maria dei Greci, a pochi passi da via Duomo. Da evidenziare che entrambi gli immobili erano già compromessi da tempo, e in stato di degrado e fatiscenza.