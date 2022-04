Rosalba Cimino: “La doppia laurea è legge. Passo importantissimo”

“La doppia laurea è legge, finalmente si avrà l’opportunità di iscriversi a due corsi di laurea contemporaneamente”. L’annuncio arriva dalla deputata del Movimento 5 Stelle, Rosalba Cimino, componente della commissione Cultura, dopo l’approvazione in via definitiva in Senato del disegno di legge che permette l’iscrizione contemporanea a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche in università diverse, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale. “Oggi è stato compiuto un passo importantissimo che modifica una legge del 1933 – ha detto dopo la votazione Rosalba Cimino – è una occasione importante per gli studenti italiani e questa legge ci avvicina alle grandi università internazionali, dove questo è consentito da tempo”. Il provvedimento di oggi è solo il primo passo per innovare la scuola e l’università italiana: “Stiamo lavorando per altre riforme per una università che venga incontro alle esigenze degli studenti” – ha aggiunto Cimino – il nuovo provvedimento verrà adottato dal prossimo anno accademico. Nei prossimi giorni arriveranno le indicazioni per atenei e studenti”.