Agrigento, Amato: presepe di Montapero è attrattiva turistica, siamo soddisfatti .VIDEO

l’Assessore Nino Amato fa il bilancio della XI edizione del “Presepe Vivente di Montaperto”. “Un’edizione da record questa – spiega l’assessore – visto il boom di visitatori”. Grande soddisfazione dunque per l’ideatore del presepe e per il suo affiatatissimo staff, che da mesi si è adoperato per donare alla città un evento che ormai è diventato un appuntamento fisso per gli avventori provenienti da tutte le parti della Sicilia: Questo presepe è ormai attrattiva turistica – ha detto l’assessore Amato.