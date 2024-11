Doppio appuntamento, questo fine settimana, per i medici e gli odontoiatri agrigentini che hanno discusso su temi di rilevante importanza: la vaccinazione antinfluenzale e il trattamento delle emergenze negli studi odontoiatrici. Nella sala Geraci nella sede dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Omceo) di Agrigento si è affrontato il tema delle “Strategie organizzative e offerta vaccinale della campagna di vaccinazione antinfluenzale stagione 2024-2025” a cura del comitato scientifico composto da Carmelo Graceffa e Girolama Bosco, mentre nella sala convegni dell’hotel Dioscuri by Palace a San Leone, si parlato di “Emergenze mediche nello studio dentistico”, sotto la direzione di Luigi Burruano e Luigi Traversa.

Un tema, quello delle vaccinazioni, diretto a “tutti gli attori, quindi medici di Medicina generale, pediatri, igienisti dei centri vaccinali – dichiara Girolama Bosco, direttore del servizio Epidemiologia dell’Asp di Agrigento – affinché possano concordare le azioni. È necessario prevenire la malattia stagionale per evitare complicanze soprattutto ai soggetti fragili ed è per questo che invito tutti a vaccinarsi”. “Cerchiamo di superare il gap del pregiudizio” come è accaduto durante la pandemia da Covid-19 che “ha alzato l’attenzione sui vaccini in generale – aggiunge Carmelo Graceffa, medico di Medicina generale e consigliere di Omceo – La nostra figura e quella dei pediatri è necessaria per la somministrazione dei vaccini. Non dimentichiamo che l’attività di prevenzione vaccinale produce i propri effetti non soltanto su chi vi si sottopone ma anche su coloro che ci circondano”.

Non solo. La vaccinazione è “uno strumento che abbiamo – spiega Vincenzo Carità, segretario provinciale Fimmg – per ridurre mortalità e ospedalizzazione” ed ecco perché è importante “riunire le figure impegnate in particolare sul virus influenzale, oltre che sugli altri vaccini – afferma Vito Sclafani, medico di Medicina generale – Assieme alla vaccinazione antinfluenzale, infatti, cercheremo di somministrare gli altri vaccini ai soggetti fragili”. “È una giornata di grande incidenza per il nostro Ordine – afferma Santo Pitruzzella, presidente di Omceo Agrigento – presente su due fronti per argomenti diversi ma egualmente importanti. Nella sala Geraci si è svolto il convegno sulle vaccinazioni, più specificatamente si è discusso di quanto queste siano importanti in questo periodo, quanto lo sono state in altri periodi e quanto lo saranno sempre, anche relativamente ai soggetti fragili e agli anziani”.

“Sappiamo che l’età media è avanzata nella donna a 84 anni e nell’uomo a 83 anni, gli over 70 e 80 sono tanti ed è necessario che si sottopongano alla vaccinazione per l’influenza, tenendo in considerazione anche le altre vaccinazioni soprattutto in presenza di altre patologie – continua Pitruzzella -. L’altro argomento importante, in corso in queste ore al Dioscuri by Palace a San Leone, riguarda le rianimazioni cardiorespiratorie negli studi odontoiatrici. Illustri relatori hanno affrontato temi riguardo ai problemi e alle metodiche da attuare per gestire eventuali complicanze”.

“D’altro canto non sono pochi gli episodi, dettati dallo stress, di lipotimia o di arresto respiratorio in sala odontoiatrica e in questi casi, sia l’odontoiatra sia la sua equipe, devono saper gestire l’emergenza con un approccio multidisciplinare, conoscere i protocolli ed essere pronti alla soluzione del problema. Ritengo – conclude il presidente di Omceo Agrigento – che, oltre a risolvere l’emergenza affinché non intervengano complicanze, occorra garantire la regolare efficienza delle funzioni vitali del paziente”.

Contemporaneamente, al Dioscuri by Palace a San Leone, si è svolto il convegno sulle “Emergenze mediche nello studio dentistico” utile a “fare un training sulle manovre e sui farmaci di emergenza – spiega Gerlando Fiorica, direttore della Uoc di Anestesia e rianimazione al San Giovanni di Dio – per garantire la massima sicurezza al paziente che ricorre alle cure del dentista”. La gestione delle emergenze ha coinvolto anche la sezione agrigentina della Croce Rossa Italiana che ha “dato dimostrazione agli addetti ai lavori – dichiara Angelo Vita, presidente della sezione agrigentina della Croce Rossa Italiana – delle manovre salvavita da attuare in situazioni di emergenza”.

“L’argomento di oggi – spiega Luigi Burruano, presidente della Commissione Albo Odontoiatri (Cao) dell’Omceo di Agrigento – permetterà ai colleghi di meglio conoscere e approfondire tutte le metodiche per affrontare in serenità eventuali emergenze mediche che si possono verificare in uno studio dentistico e, quindi, disporre di protocolli, frutto di studi e approfondimento continui, che ci permettano di gestire le emergenze garantendo ai nostri pazienti cure erogate con estrema sicurezza e tranquillità”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp