“Per raggiungere la miniera, i carusi camminavano per cinque chilometri prima dell’alba e riemergevano dai cunicoli bui, quando il sole era ormai tramontato. Avanti e indietro, bambini che erano diventati adulti prima del tempo, che conoscevano solo l’odore acre della zolfara e a volte non uscivano più alla luce”.

La corsa all’oro del diavolo, le contraddizioni di una terra che tra Ottocento e Novecento visse l’apice di un’attività che copriva i quattro quinti del fabbisogno mondiale di zolfo, le famiglie (i Pirandello, i Genuardi) che fondarono la loro ricchezza sulle estrazioni, le condizioni dei minatori è tutto in uno dei capitoli de “L’isola dei tesori” di Laura Anello, presidente della Fondazione Le Vie dei Tesori, volume che Kalòs pubblica per il ventennale del festival e che racconta la storia della Sicilia attraverso luoghi e personaggi dell’Isola.

E proprio in occasione dell’uscita del volume – Laura Anello lo presenterà con Maurizio Tedesco, Alan David Scifo e Giuseppina Rizzo, sabato 17 ottobre alle 19 a Palazzo Principe a Aragona – Aragona aprirà le porte dei suoi tesori per l’intero weekend. Visitabili il sito minerario di Taccia Caci, lo straordinario Palazzo Principe, le chiese, i musei preziosi. Mentre uno spettacolo teatrale farà rivivere Pirandello, che in questi luoghi trovò la sua fonte di ispirazione per alcune delle sue pagine più intense.

LE VISITE AI SITI DI ARAGONA

La due giorni, organizzata con le associazioni del territorio e con la collaborazione della Fondazione Le Vie dei Tesori, si aprirà sabato prossimo alle 10 in piazza Umberto I a Aragona con la presentazione istituzionale del progetto e l’avvio delle visite a Palazzo Principe con gli affreschi del Borremans; ai due musei parrocchiali di Aragona; e alla splendida chiesa Madre, alla chiesa del Rosario con la reliquia della Sacra sindone custodita dai principi Naselli; al Carmine e alla seicentesca Madonna della Mercede, tutte a cura dei volontari dell’unità pastorale “Santa Maria dei Tre Re”. Visite ogni 30 min.: 10.30-11.45/ 14.30-18.

LA MINIERA TACCIA CACI

Alle 10.30 (e poi alle 16) partiranno le visite al sito minerario Taccia Caci – le strutture rimaste all’esterno e i forni Gill, immersi in un paesaggio ancora incontaminato – e alla “Casa della Memoria dei carusi e dei Surfarara”, guidate da Giuseppe Chiarelli, Luca Zambito e Alan David Scifo. La miniera è raggiungibile solo in auto. Raduno al Monumento di Ciaula (chiesa Madre). Alle 12 in piazza Umberto I rappresentazione teatrale della compagnia “Oi filoi” che racconterà la storia della famiglia Pirandello ad Aragona. Alle 19 la presentazione del libro di Laura Anello, si chiude con una degustazione di vino e prodotti del territorio di Aragona.

Il programma delle visite sarà ripetuto, con gli stessi orari, anche domenica 18 ottobre. Ingresso con contributo simbolico di 2 euro.

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