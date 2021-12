Al via la campagna dell’Asp di Agrigento per promuovere la vaccinazione antinfluenzale, «ricordando ai cittadini – spiega la d.ssa Bosco – c’è disponibilità di dosi per vaccinare le persone che ne hanno diritto nel corso della campagna in atto – che si sono protetti contro il Covid-19 di vaccinarsi anche contro l’influenza perché due vaccini sono meglio di uno, per evitare conseguenze anche gravi in caso di contagio da questi virus».