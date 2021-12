Isolamento infrastrutturale della provincia di Agrigento, incontro il prossimo 15 dicembre

Nuovo incontro il prossimo 15 dicembre organizzato dalle rete delle professioni tecniche sull’Isolamento infrastrutturale della provincia di Agrigento. “Siamo profondamente grati a chi sta dimostrando con i fatti di volere aiutare il nostro Territorio – si legge in una nota- ad avere ciò che é stato vergognosamente negato fino ad ora e che tutto il resto d’Italia già ha ottenuto molti decenni prima di noi.

Ricordiamo che i tre emendamenti proposti dalla RPT riguardano l’”Aeroporto civile di Agrigento”, il “Potenziamento della rete stradale della provincia di Agrigento” ed i “Fondi straordinari per gli Enti Locali per la progettazione a favore della Provincia di Agrigento”.

Siamo convinti, pertanto, che solo un’azione energica, congiunta e coordinata della classe politica eletta nei nostri collegi, supportata dalla società civile, dalle associazioni di categoria e da tutti i soggetti portatori di interessi sul Territorio, potrà riscattare la nostra amata provincia da tanti anni di abbandono causati da scelte politiche miopi e disastrose. Al fine di coordinare al meglio le forze e stabilire una strategia comune ci abbiamo organizzato un incontro pubblico in modalità mista (presenza e videocall) che si svolgerà il 15 dicembre prossimo (mercoledì) alle 19 nei locali dell’Ordine degli Ingegneri siti in via Gaglio n.1 ad Agrigento.“