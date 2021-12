Aggredito e picchiato, il consigliere Fontana fa appello agli agrigentini: “Chi ha visto parli”

“Il regalo più bello che mi possono fare gli agrigentini è spezzare la catena della reticenza, chi ha visto non abbia paura e parli per aiutare gli inquirenti”. A scrivere è il trentenne Mario Fontana, consigliere comunale di Agrigento, vittima di una brutale aggressione, nella notte di sabato scorso, 4 dicembre, in un locale di San Leone. Scrive Fontana per ringraziare quanti, davvero tanti, gli hanno manifestato vicinanza e solidarietà ma anche per rivolgere un appello a chiunque abbia visto a collaborare con gli inquirenti. Il consigliere comunale sta meglio ma parla di una “ferita nell’anima” difficile da cancellare. “Sono davvero commosso per le tantissime persone, amici, conoscenti, chi non mi conosceva per l’affetto e la sincera vicinanza che mi avete dimostrato e fatto sentire- scrive Mario Fontana-. Fortunatamente sto meglio, anche se ci sono ferite nell’anima che non possono cancellarsi con un colpo di spugna. C’è una società e ci sono dei modelli comportamentali oggi che in molti casi capovolgono pure il senso della realtà e della normalità. Sono un ragazzo solare che vive la vita con la massima gioia, ho gestito attività di food and beverage, mi sono confrontato tante volte con i miei coetanei in maniera asettica e senza essere prevenuto sui cambiamenti della società. Però il divertimento, l’aggregazione, i momenti di svago non possono mai sfociare in atti violenti, che rischiano di distruggere la vita dei ragazzi. Io credo che Agrigento in gran parte non è una città violenta, però alcune minoranze vanno perseguite senza indulgenza. Io sono certo che il mio violento pestaggio, in alcun modo giustificabile, debba essere da monito che chiunque esca per una birra, una passeggiata o semplicemente per godersi una serata in buona compagnia deve vivere in un ambiente sicuro e sereno. Ringrazio le Istituzioni di ogni ordine e grado per essermi stato a fianco.Sono certo che quanto successo a me, possa segnare la fine di questi atti sconsiderati e sono fiducioso che i valori e il rispetto per le persone sono la base per gridare che Agrigento è una città di cultura, di intelligenze e di accoglienza e solidarietà.”