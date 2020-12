Natale in lockdown, il questore Iraci: “Controlli intensificati, ci appelliamo al buonsenso”

Controlli intensificati anche ad Agrigento da oggi e durante tutte le festività con attenzione in particolare ai giorni ‘rossi’ in cui tutto il Paese è tornato in lockdown anche se in forma un po’ diversa rispetto alla scorsa primavera.

Controlli sì, ma raccomandazioni alla collaborazione. “Confidiamo nel buonsenso, e nell’uso delle autodichiarazioni che sono obbligatorie, non saranno ammesse false dichiarazioni” ha detto la dottoressa Maria Iraci ai giornalisti collegati in una webinar questa mattina per il tradizionale scambio degli auguri.

Il questore prima di incontrare i giornalisti aveva partecipato alla riunione sul comitato di sicurezza e ordine pubblico convocato dal prefetto Maria Rosa Ciuccafa. La linea delle forze dell’ordine ad Agrigento sarà quella di non tollerare i cosiddetti “furbetti”. Il rafforzamento dei controlli è stato disposto anche per prevenire situazioni di assembramento. Nei giorni scorsi sono stati chiusi locali e denunciati esercenti perchè molti giovani hanno pensato di festeggiare il Natale in anticipo e prima delle chiusure previste a partire da oggi. La webinar con i giornalisti è stata introdotta dal capo dell’ufficio gabinetto della Questura di Agrigento la dott.ssa Patrizia Pagano.

Leggi anche: Da oggi tutti in zona “rossa”: ecco le regoli da seguire. Autocertificazione obbligatoria