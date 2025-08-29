Ci ha lasciati il professore emerito Ernesto De Miro, punto di riferimento internazionale per la Valle dei Templi e per l’archeologia siciliana. La sua vita è stata un ponte tra passato e presente, capace di restituire la voce delle pietre e la memoria degli uomini.

Fino a 99 anni ha mantenuto una memoria straordinaria, leggendo libri antichi, richiamando nomi e luoghi, trasmettendo la sua passione a chiunque avesse la fortuna di incontrarlo. La sua cultura, lucidità e umanità rimarranno un esempio indelebile.

Grazie professore, per tutto ciò che ci ha donato. La sua voce continuerà a vivere nella memoria di chi lo ha conosciuto.

