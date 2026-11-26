Acqua e rifiuti, scontro tra Piparo e Riccobene: «Legalità a corrente alternata»

Il consigliere di Fratelli d’Italia contesta la posizione dell’assessore sulla chiusura dell’impianto di Joppolo e sull’acqua negata a Maddalusa. Riccobene replica chiamando in causa l’operato della precedente amministrazione.

Dalla chiusura dell’impianto di compostaggio di Joppolo Giancaxio all’acqua negata ai residenti di Maddalusa. Si accende lo scontro politico tra il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Piparo, già assessore all’Urbanistica, e l’attuale assessore Giuseppe Riccobene. Al centro del botta e risposta il rispetto delle norme ambientali e urbanistiche, ma anche le responsabilità della precedente amministrazione comunale.

Ad aprire il confronto è stato Piparo, contestando le dichiarazioni di Riccobene sulle difficoltà derivanti dalla chiusura dell’impianto di Joppolo e dalla possibile cessazione delle attività della discarica di Siculiana. Il consigliere ha accusato l’assessore di richiamare il principio della legalità con criteri differenti.

«Mi sarei aspettato dall’assessore Riccobene il medesimo richiamo al rigoroso rispetto della legge manifestato nella vicenda di Maddalusa», ha dichiarato Piparo, sottolineando come le preoccupazioni dell’assessore si siano concentrate prevalentemente sui maggiori costi di trasporto dei rifiuti e sulle difficoltà organizzative del servizio.

La replica di Riccobene

Non si è fatta attendere la risposta dell’assessore, che respinge le accuse e contrattacca sul terreno delle responsabilità politiche.

«Il consigliere Piparo, illustre esponente del partito della Meloni in Consiglio comunale, ma soprattutto nella sua qualità di ex assessore all’Urbanistica, prova inutilmente a inquinare un mio messaggio molto chiaro».

Riccobene sostiene che il ciclo dei rifiuti debba essere chiuso attraverso impianti di qualità, tra i quali, a suo giudizio, non avrebbe mai potuto essere annoverato quello di Joppolo. Una posizione che, secondo l’assessore, il Comune di Agrigento aveva già espresso nelle prime settimane dell’amministrazione Sodano.

«Sarebbe interessante sapere cosa sia stato fatto o detto durante la precedente amministrazione comunale, in carica fino al mese di giugno 2026. Personalmente, pur seguendo da sempre la politica locale, mi sarò perso qualche passaggio».

L’assessore allarga poi il confronto alla politica regionale dei rifiuti, contestando la scelta degli inceneritori sostenuta dal partito al quale aderisce Piparo.

Maddalusa e le responsabilità urbanistiche

Il passaggio più duro del confronto riguarda però Maddalusa. Piparo aveva richiamato la necessità di garantire coerenza istituzionale nell’applicazione delle norme, ricordando come nella borgata balneare il rispetto della legge venga invocato per negare ai cittadini l’accesso a un bene essenziale come l’acqua.

«La legge deve essere rispettata sempre, non soltanto quando a subirne le conseguenze sono i cittadini di Maddalusa», aveva affermato il consigliere.

Riccobene replica rivendicando l’impegno dell’attuale amministrazione e ricordando le parole pronunciate il giorno della sua nomina: «Prima le persone». L’obiettivo, sostiene, resta quello di garantire il diritto all’acqua nei modi e nelle forme consentiti dalla legge.

L’assessore chiama quindi in causa direttamente il precedente incarico di Piparo all’Urbanistica, chiedendo di conoscere gli atti di indirizzo con cui l’allora assessore avrebbe sollecitato gli uffici al ripristino delle regole urbanistiche violate.

Riccobene rivendica inoltre la richiesta all’Ati di un parere pro veritate sulla possibilità di garantire l’erogazione dell’acqua, ricordando di aver trasmesso la documentazione a tutti i consiglieri comunali, Piparo compreso.

«Se e quando arriveremo al risultato, come io auspico, lo faremo non con Piparo, ma potremo dire di averlo fatto nonostante Piparo».

Il nodo dei costi e della Tari

Al di là dello scontro politico, resta aperta la questione delle ricadute economiche della chiusura degli impianti sul servizio di raccolta dei rifiuti e sulle tasche degli agrigentini.

Piparo ha chiesto all’amministrazione di chiarire quali iniziative siano state assunte preventivamente, quali interlocuzioni siano state avviate con la Srr e la Regione Siciliana e quali soluzioni strutturali si intendano adottare per scongiurare ulteriori aumenti della Tari.

Su questi interrogativi, nella replica dell’assessore, non vengono indicate specifiche misure operative. Restano dunque due questioni aperte: la continuità del servizio di gestione dei rifiuti senza ulteriori aggravi per le famiglie e la possibilità di garantire l’acqua ai residenti di Maddalusa nel rispetto della legge.

In serata controreplica del consigliere Gerlando Piparo che pubblichiamo qui di seguito:

Maddalusa, Piparo replica a Riccobene: «Ai cittadini servono risposte concrete, non dichiarazioni di principio»

Prendo atto delle dichiarazioni dell’assessore Riccobene, che rivendica il proprio impegno in prima linea per il riconoscimento del diritto all’acqua dei residenti di Maddalusa. Non ho mai messo in discussione il suo impegno personale. La questione che ho sollevato è di natura politica e amministrativa e riguarda la coerenza dell’azione di governo della città. Quando si affronta la vicenda di Maddalusa, si richiama rigorosamente il rispetto della legge e si pone l’accento sull’abusivismo edilizio. Quando, invece, si affronta la vicenda dell’impianto di compostaggio, l’attenzione si concentra prevalentemente sulle conseguenze del provvedimento regionale e sulla necessità di individuare soluzioni. È proprio questa differenza di approccio che merita un chiarimento. La legalità non può essere interpretata diversamente a seconda delle circostanze. Allo stesso tempo, la ricerca di soluzioni amministrative, nel pieno rispetto delle norme, deve valere per tutti. Se per garantire la continuità del servizio di raccolta dei rifiuti è doveroso individuare ogni possibile soluzione consentita dalla legge, altrettanto doveroso è farlo per garantire l’accesso all’acqua, bene primario ed essenziale per la dignità della persona. All’assessore Riccobene rivolgo, pertanto, alcune semplici domande: quali risultati concreti sono stati ottenuti per i residenti di Maddalusa? Quali soluzioni sono state individuate? Quali sono i tempi entro cui queste famiglie potranno ricevere una risposta definitiva? Non è una gara a chi sia stato maggiormente in prima linea, né una questione di rivendicazione dei meriti personali. Il mio compito, in qualità di consigliere comunale, è quello di rappresentare le istanze dei cittadini, esercitare le funzioni di controllo sull’operato dell’Amministrazione e richiamarla alle proprie responsabilità. Sarò il primo a riconoscere pubblicamente il merito dell’assessore e dell’intera Amministrazione quando sarà individuata una soluzione concreta, legittima ed efficace. Nel frattempo, ritengo doveroso continuare a chiedere risposte. Il rispetto della legalità e la tutela dei diritti fondamentali non devono essere contrapposti. È compito della politica individuare, nel rispetto delle norme, le soluzioni necessarie per conciliarli.

Dott. Gerlando Piparo

Consigliere comunale di Agrigento

Fratelli d’Italia

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