Agrigento, acceso l’albero di Natale della città

Il grande giorno è arrivato: oggi pomeriggio, mercoledì 7 dicembre, Agrigento ha dato il via al Natale 2022 con l’accensione dell’ albero in Piazza Marconi donato alla città dal sindaco Franco Micciché, come avviene ormai da diversi anni. Poco dopo le ore 18 la cerimonia di accensione della conifera che viene dal diboscamento selettivo che si effettua ogni anno nei boschi della forestale. Un albero alto 12 metri che farà bella mostra di se in piazza stazione. Una tradizione che si rinnova: Miccichè lo faceva da semplice cittadino e da due anni lo fa da primo.