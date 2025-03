L’azienda Campo d’Oro dell’imprenditore Paolo Licata è in questi giorni a Tokyo, in Giappone, per partecipare alla Fiera Internazionale dell’Agroalimentare Foodex. Si tratta di uno degli eventi più importanti per il mercato asiatico.

Per l’azienda di Sciacca, che produce conserve, sughi, creme ed altre bontà siciliane, è stata un’occasione unica per far conoscere le proprie specialità Made in Italy e consolidare la presenza del food italiano in un mercato in costante crescita. Lo stand dell’azienda è inserito nel padiglione Italia, meta di importanti personalità dell’economia e di testimonial d’eccezione. Tra questi anche l’ex giocatore di calcio della Juventus e della nazionale Alex Del Piero.

