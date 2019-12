Agrigento a Casale per continuare la corsa alla vetta

Prima sfida del giorno di ritorno per la MRinnovabili che questa sera affronterà la Junior Casale.

All’andata si impose Agrigento con il punteggio di 79 a 70. Per i padroni di casa James era stato l’MVP con 21 punti (3/3 dall’arco), seguito da Pepe con 15, Chiarastella 14 e Easley 9 punti e 10 rimbalzi. Uno squillo importante che diede subito un’ impronta netta alla stagione della Fortitudo che oggi, si presenta al PalaFerraris, palla a 2 alle 18, forte della sua seconda posizione in classifica e con una differenza canestri di tutto rispetto.

In cima al campionato di serie A2 Ovest, a soli 2 punti di distacco, troviamo Biella impegnata da un incrocio importante con Torino. In pratica la classifica al termine di questa giornata potrebbe riservare nuove sorprese.

“Iniziamo il girone di ritorno – dice il coach Devis Cagnardi – con l’obiettivo di non perdere entusiasmo ed umiltà, la settimana di lavoro conferma la serietà del gruppo ma anche la difficoltà nel rimanere costanti, la volontà di migliorare individualmente e continuare a sviluppare il nostro gioco non possono subire un rallentamento se vogliamo rimanere competitivi”.

È, senza alcun dubbio, un bilancio sorprendente e, al tempo stesso, costituisce la base di partenza per un girone di ritorno ancora più ricco di soddisfazioni.

Momento delicato per i rossoblù che – pur centrando la qualificazione alla Coppa Italia – hanno perso terreno in campionato. Sul versante opposto, i rossoblù sono reduci da un periodo non particolarmente brillante: tre sconfitte consecutive nelle ultime quattro partite hanno fortemente rallentato il cammino della compagine piemontese che, nel giro di quattro giornate, ha perso la leadership del girone.

“Non sarà una partita facile – afferma Simone Pepe -. Giochiamo in trasferta e serve il massimo della concentrazione. Dobbiamo riuscire a rimanere lucidi dall’inizio fino alla fine della partita. Noi veniamo da un buon momento ma questo non deve bastare. Serve portare via due punti per blindare una posizione in classifica che ci gratifica”. Mattia Ferrari gioca una pallacanestro d’insieme: attacco al ferro con soluzioni di gioco veloci ed efficaci, unito a una difesa impostata sull’intensità ed aggressività.

“Ritmo ed intensità – dice ancora Pepe – sono queste le nostre armi migliori, ovviamente servirà mettere in campo una difesa davvero solida. Stiamo bene, in settimana ci siamo allenati e vogliamo vincere”.

Casale Monferrato ha la quarta difesa con 72.5 di media subiti, mentre in attacco è al nono posto con 73.2 punti di media realizzati; ottima la circolazione della palla (quasi 16 assist di media) e, in tal senso, sarà interessante vedere il duello tra Alessandro Piazza e Giovanni De Nicolao, due eccellenti assistman di questa Lega. Altra chiave della partita sarà la lotta a rimbalzo durante la quale si preannunciano duelli davvero interessanti: Martinoni (8.2) vs. Easley (7.5) e Roberts (2.7) vs. James (4.8) potrebbero rappresentare l’ago della bilancia per ognuna delle due compagini. Probabile quintetto piemontese: Piazza, Roberts, Denegri, Sims, Martinoni. (*DV*) Domenico Vecchio