Sciabola e mantello, la magia del Natale in Via Atenea con i carabinieri in Grande Uniforme – FOTO

Sciabola e mantello, sorriso e “lucerna”, il copricapo dei carabinieri che così viene chiamato: sono gli ingredienti che nel centro storico di Agrigento fanno assaporare il clima natalizio con scorci d’altri tempi.

Ma i carabinieri che in questi giorni girano appiedati, in due e in alta uniforme, sono in realtà una componente importante per garantire il senso di sicurezza percepita che tanto sta a cuore ai cittadini. Intanto in Via Atenea si è visto anche Angelino Alfano, l’ex ministro si è soffermato a salutare i rappresentanti dell’arma e posato per una foto al nostro giornale.