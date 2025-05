Una pensionata di 89 anni è finita al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso dopo essere stata scippata della borsa da un delinquente solitario. L’anziana dopo le cure del caso è stata giudicata guaribile con una prognosi di circa 30 giorni per i traumi riportati,

La vittima stava facendo ritorno a casa quando, in pieno pomeriggio, lungo via Badia a Licata, è stata avvicinata e strattonata da un malvivente che le ha scippato la borsa, facendola rovinare sul selciato. Il balordo s’è immediatamente dileguato a piedi. L’anziana invece è rimasta per terra, ferita. A soccorrerla sono stati alcuni passanti.

Nella borsa, la pensionata aveva documenti, effetti personali e qualche decina di euro. I carabinieri della Compagnia di Licata, dopo avere notiziato la Procura di Agrigento, hanno avviato le indagini.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp