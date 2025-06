L’estate di Agrigento Capitale italiana della Cultura per il 2025 inizia il 21 giugno al Teatro Pirandello dove si inaugura la mostra “L’eredità dei giudici Falcone e Borsellino”, curata da Franco Nuccio e Francesco Nicastro. Documenti, lettere private, fotografie inedite e la riproduzione della famosa agenda rossa di Borsellino raccontano il coraggio di due magistrati diventati simbolo mondiale di lotta alla mafia. Il percorso si completa con il progetto Treccani dedicato a Rosario Livatino, il “giudice ragazzino” assassinato nel 1990. Una sezione interattiva spiega ai visitatori come funziona oggi il contrasto a racket e corruzione, con approfondimenti su nuovi fronti di criminalità digitale.Ma sabato 21 giugno è anche il giorno del solstizio d’estate e della trentunesima Festa europea della Musica: la Valle dei Templi ospiterà dinanzi al Tempio della Concordia, il concerto di Mario Biondi accompagnato dall’orchestra sinfonica e jazz del Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera, diretta da Walter Attanasi, orchestra che ha rappresentato l’Italia come eccellenza Afam all’Expo di Osaka, in Giappone. E sempre il Conservatorio riberese promuove, domenica (22 giugno) al Teatro Panoramica dei Templi, The Guitars and drums night, grande concerto rock e contemporaneo dedicato ai giovani dei conservatori italiani, europei ed extraeuropei per celebrare Agrigento Capitale italiana della Cultura.

Il 7 luglio, l’Orchestra giovanile Cherubini guidata da Riccardo Muti suonerà di fronte al Tempio della Concordia. Il maestro non ha nascosto la propria emozione: “Qui la musica incontra la storia in un abbraccio che non ha confini”. Seguirà, pochi giorni più tardi, l’esibizione dei seicento coristi della Cappella Musicale Pontificia Sistina, un evento che riunisce voci da tutte le parrocchie agrigentine. La Festa europea della Musica porterà Mario Biondi in duetto con l’orchestra sinfonica e jazz del Conservatorio Toscanini di Ribera, mentre FestiValle, dal 7 al 10 agosto, mescolerà Vinicio Capossela, The Cinematic Orchestra, Carl Craig e Vulfpeck, costruendo un ponte sonoro fra blues, elettronica e funk.Il Moviti Fest trasformerà vicoli e piazze in arene di creatività. Ragazzi dei quartieri Fontanelle e Villaseta gestiranno laboratori di street art, contest musicali, presentazioni di libri e racconti di cuntastorie in dialetto. L’illuminazione artistica di Porta di Ponte, progettata dall’architetto della luce Mario Nanni, creerà scenografie notturne che guideranno cittadini e turisti lungo un percorso di installazioni multimediali fino al Duomo. Le visite teatralizzate al Teatro Pirandello faranno conoscere spazio e storie segrete della sala, grazie a un cast di attori locali che svelerà aneddoti dietro le quinte.

Non poteva mancare l’isola “sorella” che ha ispirato parte del dossier di candidatura. Lampedus’Amore, premio giornalistico fondato dopo la morte di Bartolo Bellavia, racconterà storie di migrazione con un concorso internazionale di podcast. Sull’isola nascerà anche un sentiero costiero dedicato alla tartaruga Caretta caretta, realizzato con passerelle in legno recuperato e pannelli in braille. In questo modo identità siciliana, biodiversità e accoglienza trovano un punto d’incontro concreto.Operatori locali firmeranno un patto green: chi aderisce si impegna a ridurre plastica monouso del 50 per cento e a offrire escursioni guidate solo su battelli a propulsione elettrica. Una scelta che punta a proteggere le acque cristalline di Cala Pulcino e dell’isola dei Conigli.

