La Procura della Repubblica di Sciacca ha disposto l’autopsia sul corpo di Samuel Scacciaferro, l’operaio di 26 anni di Caccamo morto ieri a Menfi, folgorato da una scarica elettrica, mentre stava lavorando in un impianto fotovoltaico. L’incidente sul lavoro si è verificato in contrada “Genovese”. Il parco fotovoltaico in questione è stato sequestrato. Sono tuttora in corso gli accertamenti dei carabinieri sia per la ricostruzione dell’incidente, sia sulle autorizzazioni dell’impresa proprietaria dell’impianto.

