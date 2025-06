Il giudice monocratico del tribunale di Sciacca, Dino Toscano, ha inflitto la condanna a 1 anno e 4 mesi di reclusione per le accuse di detenzione ai fini di spaccio di droga ed evasione dagli arresti domiciliari, nei confronti di Amri Badreddine, 46 anni, di nazionalità marocchina, domiciliato a Ribera. All’interno di una stanza dove abitava, il 3 luglio del 2019, era stata trovata, nel corso di una perquisizione, una scarpa con all’interno una busta in plastica contenente 13 involucri di cocaina per un peso complessivo di 5,28 grammi. Sul materasso c’erano, inoltre, 1.050 euro e un bilancino di precisione. Nei suoi confronti era scattata pure la denuncia per evasione per essersi allontanato dai domiciliari, il giorno dopo l’arresto.

