Agrigentini pazzi per il mare, bagno anche il 19 gennaio [VIDEO]

Gli agrigentini sono tradizionalmente innamorati delle spiagge e del mare, un fascino che continua anche nella stagione invernale.

È quasi trascorso un mese dall’inizio ufficiale della stagione invernale, ma basta recarsi nelle spiagge del litorale sanleonino per incontrare persone che amano stare in spiaggia.

Chi per una passeggiata, chi per approfittare del bellissimo sole odierno e chi per… fare il bagno. Proprio così, vedere un uomo in costume da bagno uscire dal mare non è un’allucinazione, è la realtà.

Come testimonia il video, il sig. Elio Palumbo esce dal mare e prende la sua asciugamano per asciugarsi. Poi la videocamera riprende dei ragazzi che stanno tranquillamente giocando a volley in costume. Immagini consuete, insomma, se fossimo nei mesi di luglio e agosto. La realtà è che siamo a gennaio, ma a loro poca importa di ciò che dice il calendario.

A detta dell’uomo, l’acqua è anche piacevole e non fredda come potrebbe sembrare.

Anche questo è il bello della nostra terra, quando in altre zone piove, nevica, c’è freddo o nebbia, da noi si può tranquillamente andare al mare e fare il bagno.