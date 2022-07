“Storia di un amore in tempo di guerra”. Un libro che sa di riscatto 

La protagonista è lei, Francesca Morvillo che grazie a Felice Cavallaro finalmente ha una sua identità. Finora abbiamo sentito parlare di Francesca come la moglie di Giovanni Falcone. Giusto, ma.. Il libro, come scrive Stefania Auci, è un ritratto intenso e commovente di Francesca Morvillo.

E “Francesca” è il titolo del libro presentato nell’atrio del Seminario di Agrigento dove con l’autore Felice Cavallaro, sono intervenuti don Luigi Ciotti fondatore di “Libera” e il direttore di “Avvenire” Marco Tarquinio accolti dal vicario generale don Giuseppe Cumbo.

Il libro diventa un romanzo della vita di Francesca Morvillo e Giovanni Falcone, un romanzo che racconta di un amore in tempo di guerra appunto, l’odiosa guerra combattuta fino a quel giorno del 1992. Nelle pagine del libro ci sono le tappe principali della loro vita e c’è soprattutto Francesca Morvillo al centro della scena come è giusto che sia e bisogna ringraziare davvero Felice Cavallaro per avere riscattato la sua figura, la figura di “Francesca”,

Cavallaro, lo ricordiamo, dieci anni fa ha ideato la “Strada degli Scrittori” e ieri assieme al Museo Diocesano, ha organizzato l’evento coordinato dalla giornalista Alessandra Turrisi.