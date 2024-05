FiltCgil esprime solidarietà all’autista di un pullman di linea aggredito via Imera, ad Agrigento, nei giorni scorsi. Un uomo e una donna sono stati denunciati dopo avere preso a sprangate l’autista che li aveva rimproverati perchè avevano lasciato l’auto in sosta vietata. La coppia avrebbe reagito al rimprovero iniziando a insultare il conducente del mezzo e dal litigio si è arrivati all’aggressione con i colpi di manganello in testa. “Episodi di violenza come questo, turbano la serenità di tutti quei lavoratori che, quotidianamente, si impegnano per rendere un decoroso servizio alla collettività”, afferma in una nota il segretario provinciale della Filt Cgil, Francesco Pirrera. “Esprimo vicinanza e solidarietà – ha commentato Pirrera – nei confronti del conducente dell’autobus aggredito, sottolineando la gravità di episodi incresciosi, come questo, che da una parte turbano la serenità dei lavoratori che, quotidianamente, si impegnano per garantire un buon servizio alla collettività e dall’altra, inibiscono i cittadini all’uso del mezzo pubblico. Molto spesso gli autisti, si imbattono in episodi di aggressione fisica e verbale, che non vengono neppure denunciati”.