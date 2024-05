Tappa a Canicattì del tour elettorale di Forza Italia agrigentina a sostegno della candidata alle Europee, l’onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, deputata regionale, sindaco di Montevago e coordinatrice provinciale di Forza Italia di Agrigento. Nella città dell’Uva Italia si sono radunati amministratori locali, esponenti delle forze sociali e produttive, amici e simpatizzanti del partito, insieme, tra gli altri, al vice coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Riccardo Gallo, alla coordinatrice di Azzurro Donna, Maria Antonietta Testone, l’onorevole Enzo Fontana, il presidente del Consiglio comunale di Agrigento, Giovanni Civiltà, e altri ancora. Nel corso della manifestazione, gli onorevoli Gallo e Ruvolo hanno sottolineato: “Forza Italia è l’unico partito italiano a far parte della grande famiglia del Partito Popolare Europeo. Abbiamo bisogno di un’Europa più efficace ed efficiente, in grado di centrare gli obiettivi utili per suoi cittadini. In questo scenario, Forza Italia, alle prossime elezioni dell’8 e 9 giugno, è l’unico voto utile per dare all’Italia più forza e credibilità in Europa. Siamo un partito percepito dagli elettori moderati come un movimento responsabile e capace, che può ricevere fiducia anche dai disaffezionati alla politica, da chi si è rifugiato nell’astensionismo in attesa di una proposta che lo possa rappresentare. Siamo una forza che sa aggregare, concreta, rassicurante. Una forza che porta avanti idee e progetti per un’Italia protagonista”.