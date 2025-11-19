Un trentenne agrigentino è finito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio dopo essere stato pestato da un branco. Ha riportato traumi in varie parti del corpo, ma non è in pericolo di vita. L’aggressione è avvenuta davanti alla sede dell’azienda dove lavora, nella zona industriale di Agrigento.

Delle indagini si stanno già occupando i carabinieri del Comando provinciale di Agrigento, che hanno anche acquisito i filmati degli impianti di videosorveglianza della zona. Ad agire tre o quattro soggetti a volto scoperto, uno dei quali “armato” di una spranga.

Uno degli esagitati ha danneggiato anche la vettura del giovane. Restano ignote le cause del gesto. Un’aggressione che ha tutte le caratteristiche della spedizione punitiva, quasi sicuramente per vicende personali e private.

