Si è dimesso Pietro Agnello, direttore dei lavori per la realizzazione della nuova rete idrica di Agrigento. Dimissioni che sono state accolte da Aica, pronta a nominare un nuovo tecnico. Dietro alla decisione di Agnello lo scontro con il Rup Gaspare Triassi. Agnello ha denunciato inadempienze dell’impresa e criticità gestionali che, a suo dire, non sarebbero state risolte.

E Triassi ha replicato, scrivendo a sua volta ai vertici di Ati e Aica, oltre che all’Autorità nazionale Anti Corruzione, proponendo di disporre la risoluzione del contratto d’incarico per “grave illecito professionale”. Il presidente del Cda di Aica, Danila Nobile, ha sottolineato che quanto avvenuto non inciderà sull’esecuzione delle opere.

