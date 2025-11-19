Due supermercati “visitati” dai ladri nel giro di 24 ore. A essere razziato, dopo l’Md lungo la statale 115 in territorio di Realmonte, è stato l’Eurospin di via Unità d’Italia ad Agrigento. In questo caso, oltre ai soldi è stata portata via della merce. Il danno è stato quantificato in almeno 10 mila euro.

I malviventi hanno forzato uno degli ingressi del capannone, e una volta dentro hanno rubato i soldi lasciati nelle casse e non solo, e qualche danno a cose è stato fatto. Conclusa l’incursione si sono allontanati velocemente dalla zona. Il raid è stato scoperto, ieri mattina, dal responsabile del market.

Sul posto si sono portati i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Esattamente come per il maxi furto portato a termine all’Md di Realmonte, su cui stanno indagando i carabinieri, non è escluso che gli impianti di videosorveglianza collocati a presidio dell’attività commerciale possano risultare utili all’attività investigativa.

