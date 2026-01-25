Ha aggredito la madre in strada davanti ai passanti nei pressi della via Imera ad Agrigento. L’intervento dei carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Agrigento ha evitato il peggio.

Tra il figlio con problemi di droga e la donna, rispettivamente ventenne e cinquantenne, c’erano state numerose discussioni e liti, sembrerebbe anche in modo violento, e lei per amore materno, lo aveva sempre “protetto”.

Ora dopo l’ultimo episodio la donna si è riservata di presentare denuncia. La cinquantenne lievemente ferita ad un braccio ha rifiutato le cure ospedaliere. Ascoltata dagli uomini in divisa ha raccontato quello che era successo.

Di fatto, sta cercando una strada da percorrere per aiutare e salvare il ragazzo ad uscire dal tunnel della droga .

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp