Qualcuno ha scagliato delle grosse pietre contro l’auto Renault di un empedoclino trentacinquenne. È accaduto in via Aldo Moro a Porto Empedocle. Il danneggiamento sarebbe stato mirato. Uno dei massi utilizzati per danneggiare la vettura è stato ritrovato dentro l’abitacolo, ed è stato sequestrato.

I poliziotti del Commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle si stanno occupando delle indagini, per cercare di identificare chi ha compiuto il raid. Gli agenti avrebbero già sentito il giovane empedoclino. Su questo fronte non filtra alcuna indiscrezione.

