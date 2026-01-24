“C’è una voragine in via dei Fiumi al Villaggio Mosè, al centro della carreggiata, rappresenta un serio rischio per la sicurezza di automobilisti, motociclisti e ciclisti”. Questa la segnalazione giunta al 112, l’altra sera, da parte di un cittadino agrigentino.

Sul posto sono accorsi i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Agrigento. E i militari, constatata la presenza di una grossa buca sul manto stradale, si sono immediatamente attivati allertando il personale reperibile del Comune di Agrigento.

Gli operai comunali una volta arrivati nella zona hanno coperto la buca con una colata di asfalto a freddo ripristinando la sicurezza. Sono, purtroppo, troppe le buche presenti sulle strade della città che necessitano di un intervento.

