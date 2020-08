Aggredita da un gatto, donna resta ferita

Stava percorrendo un tratto di strada quando all’improvviso è stata assalita e aggredita da un gatto. Vittima una donna di Agrigento. Il singolare episodio si verificato nel quartiere di Villaggio Peruzzo.

Il gatto, infatti, in preda ad un raptus, ha attaccato la donna. Non è stato facile per lei allontanarlo. Per fortuna sono intervenuti alcuni passanti che sono riusciti a portare il felino a distanza di sicurezza.

La donna, è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, dov’è stata medicata. Ha riportato diversi graffi in varie parti del corpo. Il gatto, invece, si è dileguato. Sul posto le pattuglie della polizia Locale, che hanno avvertito l’Ufficio comunale competente.

Dai primi accertamenti non si tratterebbe di un gatto randagio, ma persiano, quasi sicuramente appartenente a un residente della zona.