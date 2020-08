San Leone, si scontrano auto e scooter: feriti due ragazzi

Due ragazzi di 15 e 13 anni di Agrigento sono rimasti feriti, in un incidente stradale, avvenuto nel corso delle ore notturne, in viale delle Dune, a San Leone.

Viaggiavano a bordo di uno scooter, che si è scontrato con un’auto Toyota Aygo, condotta da una agrigentina, rimasta illesa e sottoposta all’esame del sangue per verificare se avesse consumato alcolici.

I due feriti in ambulanza sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Non versano in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Agrigento, che hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini.