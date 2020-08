Mancata pulizia di terreni e scoppiano gli incendi. Danni, disagi e paura

Per il terzo anno consecutivo in fiamme contrada “Pero” a Porto Empedocle. E sempre per il terzo anno consecutivo un rogo ha bruciato una vasta area nelle vicinanze del centro commerciale di Castrofilippo. E’ successo nel fine settimana appena trascorso. Non sono mancati danni, disagi e momenti di panico tra i residenti.

Si tratta soltanto di due, delle decine di roghi scoppiati, per la mancata pulizia di terreni colmi di sterpaglia. Non solo terreni privati, ma in tanti casi di proprietà comunale, altri in stato di abbandono. Nessuno controlla, comprese le Amministrazione comunali, e ogni anno è sempre la stessa storia.

Super lavoro per i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, alle prese ogni giorno con decine e decine di interventi di incendi di erba secca. Con un pò di attenzione in più si eviterebbe, ogni anno, una “strage” di aree di verde e renderebbe più agevole il compito degli uomini antincendio.

In contrada “Pero” c’è stata tanta paura tra i residenti, perché l’incendio ha lambito anche qualche abitazione. Sono stati attimi di grande paura e concitazione. E anche stavolta ad evitare il peggio l’opera dei Vigili del fuoco.