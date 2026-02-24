E’ disponibile sulla home page istituzionale www.provincia.agrigento.it il bando di gara per l’accordo quadro annuale con un solo operatore economico per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali della zona centro-nord di competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Si tratta di un appalto dell’importo complessivo di 1.930.000 euro, compresi 57.900 euro per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), interamente finanziati con fondi regionali previsti dalla Legge 145/2018 (art. 1, c.883) destinati a Liberi Consorzi e Città metropolitane della Sicilia per interventi sulla viabilità secondaria.

“E’ un comparto stradale che presente diverse criticità – afferma il presidente Giuseppe Pendolino – e che sarà oggetto di vari interventi per la messa in sicurezza dei tracciati sui quali insistono, oltre ai centri abitati, anche numerose attività produttive”. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del prossimo 23 marzo 2026 esclusivamente per mezzo della piattaforma digitale certificata Maggioli in uso al Libero Consorzio. Le offerte telematiche saranno aperte alle ore 8:30 del 24 marzo 2026 nella sala gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (Via Acrone, 27 – Agrigento).

Il bando di gara e gli allegati tecnici sono consultabili al link

https://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16577

