“Finalmente ci siamo! Dopo anni di attese, rinvii e segnalazioni, diventa realtà l’intervento di manutenzione straordinaria della copertura del Teatro Pirandello. Con l’approvazione del documento di indirizzo alla progettazione, si apre ufficialmente la fase operativa per l’impermeabilizzazione e la messa in sicurezza del tetto dello storico edificio, cuore pulsante della vita culturale agrigentina”. A dirlo, in una nota, è l’assessore ai lavori pubblici del comune di Agrigento Gerlando Principato, che commenta così la notizia dell’individuazione del Rup per i lavori sulla copertura del teatro agrigentino.

L’importo dell’intervento è di 565.000 euro, finanziato con fondi regionali. “Una notizia straordinaria per tutta la città, che restituisce dignità a uno dei luoghi simbolo di Agrigento – continua il componente della giunta guidata del sindaco Franco Micciché – abbiamo saputo orientare su una priorità vera, concreta, sentita da cittadini, operatori e fruitori della cultura. A questo si aggiunge l’adeguamento dei servizi igienici, con la realizzazione di un bagno per persone con disabilità, per rendere il teatro sempre più inclusivo e accogliente. Inizia ora l’iter decisivo”.

“Affideremo a breve la progettazione esecutiva, con l’obiettivo di tradurre gli indirizzi in un progetto concreto e cantierabile. Subito dopo, una volta acquisiti tutti i pareri tecnici necessari, procederemo con l’affidamento dei lavori per l’impermeabilizzazione della copertura – già promessa da troppo tempo conclude Principato – e per il nuovo bagno accessibile. Il Teatro Pirandello torna al centro dell’attenzione pubblica: stavolta con azioni concrete”.

