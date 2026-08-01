In un’atmosfera pervasa da autentica gioia, profonda armonia e rinnovato entusiasmo, l’Inner Wheel Club di Agrigento si è riunito presso la residenza della Presidente Patrizia Vitellaro Di Giovanni per celebrare la Giornata Internazionale dell’Amicizia. Un appuntamento di elevato valore simbolico e programmatico, che ha coniugato mirabilmente i principi guida dell’Inner Wheel con le direttive dei Temi internazionali e nazionali “Crescere e Fiorire” e “NutriAMO”. La serata ha avuto inizio con un’intensa ed eccezionale Assemblea di Club, momento centrale che ha visto l’insediamento ufficiale di tre nuove socie: Liliana Bianchettino, Linda Dispinseri, Concetta Marchica. Figure di spicco del panorama professionale e umano della città, le nuove socie sono state immediatamente integrate nelle Commissioni di lavoro. La loro entrata riafferma la centralità della Leadership Femminile, delineando una rotta virtuosa intesa a promuovere iniziative di alto profilo socio-culturale. Tutti i punti all’ordine del giorno e il ricco programma annuale di service per l’anno di servizio 2026/2027 sono stati accolti ed espressamente approvati all’unanimità. Con la consueta dedizione e uno straordinario spirito di squadra, le socie hanno promesso una partecipazione attiva e costante, guidate dal piacere condiviso dello “stare bene insieme” e dalla volontà comune di incidere positivamente nella società. A seguire, la “Festa dell’Amicizia”, e, radiosa per il proficuo ed eccezionale esito dei lavori, la Presidente Patrizia Vitellaro Di Giovanni ha espresso parole di commossa gratitudine verso tutte le amiche socie evidenziando che fare squadra con affiatamento, determinazione e lealtà è il valore aggiunto del Club. Il coraggio e l’armonia dell’Inner Wheel di oggi pongono, così, le basi per i successi di domani. Come un giardino ben curato consegna sempre i suoi fiori meravigliosi, così, l’impegno corale delle socie contribuirà a far rifiorire la comunità che ci circonda. La celebrazione della Giornata Internazionale dell’Amicizia ha così riaffermato il principio del merito e della responsabilità sociale delle donne, capaci di aprire orizzonti innovativi, guidate da una visione etica orientata al bene comune. A suggello della serata, la Presidente ha consegnato alle care socie eleganti piantine dai vivaci fiori gialli e rossi: un segno tangibile del concetto di “Crescere e Fiorire”, inteso come rispetto per la natura, per sé stesse, per il legame indissolubile di. amicizia che le unisce e per tutto il programma di service che si avviano a svolgere. Coerentemente con la vocazione di servizio del Club, la serata conviviale si è conclusa con un gesto di profonda sensibilità: la visita ai “nonnini” ospiti del Residence “Belvedere”. Un momento di autentica condivisione, in cui sono stati donati piantine, ventagli e specialità culinarie preparate con cura e affetto.

Con il cuore ricolmo di entusiasmo e una visione chiara per il futuro, l’Inner Wheel Club di Agrigento prosegue il suo cammino: seminare con cura oggi, per raccogliere, domani, un meraviglioso giardino di solidarietà e bellezza.

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