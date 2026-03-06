Il cadavere di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato su un tratto di spiaggia nel territorio di Butera, in provincia di Caltanissetta. Sul posto sono intervenuti i militari della Capitaneria di porto e il pubblico ministero di turno. La Procura di Gela, con il procuratore capo Salvatore Vella, ha aperto un fascicolo d’indagine, per il momento a carico di ignoti, ipotizzando i reati di morte come conseguenza di altro delitto e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Con tutta probabilità si tratta di un migrante, una delle vittime della catastrofe causata dal passaggio del ciclone Harry, che oltre a devastare le coste siciliane, avrebbe rovesciato più imbarcazioni partite dal litorale tunisino con almeno un migliaio di persone a bordo, secondo quanto ricostruito dalle ong.

Appena qualche giorno fa il mare aveva restituito il cadavere di un’altra persona (maschio di circa 30 anni), avvistato tra gli scogli, nei pressi della spiaggia della riserva naturale di Punta Bianca – contrada Drasy, in territorio di Agrigento.

