Aggredisce collega in albergo: una finisce in ospedale, l’altra nei guai

Non si sopportano, e dopo una lunga serie di discussioni e litigi, una ha aggredito l’altra. Protagoniste due dipendenti di un albergo di Agrigento. La quarantasettenne picchiata è finita al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove i medici gli hanno diagnosticato contusioni, e traumi guaribili in circa dieci giorni. Poi ha formalizzato la querela di parte all’ufficio Denunce della Questura, nei confronti della collega, una quarantaduenne anche lei agrigentina, per lesioni personali.

Tra le due l’altro giorno, stando a quanto è stato ricostruito, sarebbe scoppiato l’ennesimo alterco all’interno della struttura ricettiva. E ad un certo punto la quarantaduenne s’è scagliata contro la più grande, e l’avrebbe picchiata. La donna rimasta ferita è andata al presidio ospedaliero, dove si è fatta refertare dai medici di turno. Una volta dimessa ha denunciato l’aggressione subita.

I poliziotti della sezione Volanti, hanno raccolto il racconto dell’agrigentina, e hanno avviato le indagini.